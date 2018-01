Neuer Anstrich für „Reiseführer-Original“

Wer in Zeiten des Internets mit Websites wie TripAdvisor überhaupt noch zum klassischen Reiseführer greift und auf Originale steht, sollte es wohl mit dem «Baedeker» probieren. Er geht auf Karl Baedeker zurück, der vor knapp 200 Jahren in Koblenz den Reiseführer als Buch erfand. Bereits damals hatte der Guide die noch heute verbreitete Grundgliederung in allgemein Wissenswertes, Praktisches, Restaurant-Tipps sowie präzise Karten, wie es vom heute herausgebenden Verlag Mairdumont in Ostfildern bei Stuttgart heißt.

Der letzte große Relaunch der Reihe war vor fünf Jahren. Nun war es wieder so weit – inhaltlich und visuell. Neu ist zum Beispiel eine Magazinstrecke «Das ist…». Unter den ersten 26 überarbeiteten Bänden sind szenig-angesagte Ziele wie Barcelona, Berlin, Kuba, Lissabon, London, Mallorca, Malta, München, New York, Paris und Wien.