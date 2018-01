Neue Zahlungsrichtlinien

Internet-Shopping oder Online-Banking ist für viele Deutsche längst Alltag. Die EU-Kommission will das jetzt noch verbraucherfreundlicher machen und zwar mit einer neuen Zahlungsrichtlinie. Die Payment Services Directive (PSD 2) gilt ab Samstag, den 13. Januar 2018, europaweit und somit auch hierzulande. Damit will Brüssel den Zahlungsverkehr bequemer, billiger und sicherer machen.

Für Kunden bedeutet das unter anderem es dürfen in den meisten Fällen keine Gebühren mehr für das bargeldlose Zahlen erhoben werden. Befindet sich ein Zahlungsdienstleister in Europa, dürfen keine weiteren Zusatzkosten für das Zahlen mit Kreditkarte (VISA, Mastercard), per Überweisung oder Lastschrift erhoben werden. Laut Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV) gilt das allerdings nicht für Anbieter, die das sogenannte Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren verwenden (z. B. American Express). Diese dürfen weiterhin Gebühren erheben.

Ein weiterer Kernpunkt der PSD 2 ist die Einbeziehung „dritter Zahlungsdienstleister“, die Zahlungsauslösedienste, Kontoinformationsdienste und die Ausgabe von Zahlungskarten anbieten, in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Künftig ist es Bankkunden damit möglich, Drittanbietern den Zugriff auf das Konto zu gestatten, um Zahlungen leichter durchführen zu können und das eigene Zahlungsverhalten besser im Blick zu haben.

Hier sollten Verbraucher allerdings darauf achten, „dass der Zugriff immer nur nach einem sicheren Authentifizierungsverfahren des Kontoinhabers gestattet wird. Auch sollten sich die Verbraucher bewusst machen, dass ihre Daten bei diesen Drittanbietern über lange Zeit gespeichert und auch ausgewertet werden“, sagte ZEV-Juristin Karolina Wojtal.

Außerdem wird mit der neuen Zahlungsrichtlinie die Haftungsgrenze für Kunden bei Missbrauch seiner Girocard oder Kreditkarte gesenkt. Der Höchstbetrag, der von einem Zahler im Falle einer Verfügung mit einer gestohlenen, abhandengekommenen oder missbräuchlich verwendeten Zahlungskarte außerhalb von Betrugsfällen und grober Fahrlässigkeit verlangt werden kann, wurde von bisher 150 Euro auf nun 50 Euro begrenzt.