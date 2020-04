Neue Verkehrsregeln in Kraft

Ab heute gelten neue und strengere Verkehrsregeln. Die neue Straßenverkehrsregeln sehen unter anderem höhere Strafen für Falschparken oder Rasen vor. Auch können mit der Novelle Fahrverbote eher verhängt werden.

Zudem muss beim Überholen von Radfahrer innerorts mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Außerorts gilt ein Mindestüberholabstand von 2 Metern. Außerdem wird auch künftig das unerlaubte Nutzen oder Nichtbilden einer Rettungsgasse härter bestraft. Hier drohen Bußgelder von bis zu 320 Euro.

„Die StVO-Novelle tritt am 28. April in Kraft. Ich freue mich, denn damit machen wir unsere Mobilität sicherer, klimafreundlicher und gerechter! Die neuen Regeln stärken insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Was künftig nach den neuen Regelungen der Straßenverkehrsordnung erlaubt bzw. verboten wird auf der Webseite des Verkehrsministeriums in einer „Street Love Story – Die neue StVO“ als spielerische Kurz-Geschichte in Bildern/Clips leicht verständlich beschrieben und dargestellt.