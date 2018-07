Neue Lotto-Millionäre in Hamburg und Bayern

Gute Nachrichten zum Wochenbeginn für einen Tipper von Lotto 6aus49 aus Hamburg. Er hat mit seinen getippten Zahlen zwar nicht den Jackpot geknackt, aber mit einem einfachen Sechser dennoch einen Millionengewinn eingefahren. Grund: Er ist bundesweit der einzige Spielteilnehmer, der am vergangenen Samstag alle sechs Lottozahlen richtig hatte. Er hat exakt 1.569.441,40 Euro gewonnen, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Der Lotto-Jackpot steigt weiter. Am Mittwoch werden in der ersten Klasse voraussichtlich rund 5 Millionen Euro erwartet.

Im Spiel 77 wurde die Gewinnklasse 1 indes geknackt. Ein Tipper aus Bayern kann sich auf einen Gewinn in Höhe von 1.077.777 Euro freuen. Fünf Gewinner gibt es in der Super-6-Lotterie in Klasse 1. Je 100.000 Euro haben Tipper aus Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gewonnen.