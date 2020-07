Neue Eurojackpot-Millionäre

Eurojackpot Gewinnzahlen vom 17.07.2020 lassen Jackpot weiter steigen – zwei neue Millionäre im Eurolotto.

Bei der Eurojackpot Ziehung am 17. Juli 2020 wurde kein Volltreffer ermittelt. Nächste Ziehung werden in Klasse eins beim Eurolotto voraussichtlich rund 45 Millionen Euro erwartet, teilte die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus mit.

Bei der 29. Eurojackpot-Spielrunde in diesem Jahr wurden zwei Tickets mit „6 Richtigen“ (5 plus 1) gezogen. Jeweils mehr als eine Million Euro – exakt 1.056.524,90 Euro – gehen an glückliche Gewinner in Deutschland und Norwegen.