Neue Buli-Saison startet am 13. August

Die Fußball-Bundesliga – kurz „Buli“ – startet am Wochenende vom 13. bis 15. August nächsten Jahres in die neue Spielzeit 2021/2022, während die 2. Bundesliga bereits am 23. Juli 2021 beginnt.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Entscheidung des Präsidiums mit. Nach dem 18. Zweitliga-Spieltag vom 17. bis 19. Dezember 2021 und dem 17. Bundesliga-Spieltag am selben Wochenende gehen beide Klassen in die Winterpause.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga wird am 7. Januar 2022 wieder aufgenommen, die 2. Bundesliga folgt am 14. Januar 2022. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist nach DFB-Angaben für den 14. Mai 2022 terminiert. Einen Tag später, am 15. Mai 2022, findet der 34. Spieltag der 2. Bundesliga statt.

Die 3. Liga startet am Wochenende vom 23. bis 26. Juli 2021 in die nächste Saison. Nach dem 20. Spieltag vom 17. bis 20. Dezember 2021 macht die 3. Liga Winterpause bis zum Wiederbeginn am 14. Januar 2022. Der 38. und letzte Drittliga-Spieltag ist am 14. Mai 2022.