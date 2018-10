Neubauaktivität von Logistikimmobilien konstant hoch

Im dritten Quartal 2018 bleibt die Neubauaktivität von Logistikimmobilien mit rund 945.000 Quadratmeter konstant hoch. Im Vergleich zu circa 900.000 Quadratmeter im Vorjahresquartal und einem überdurchschnittlichen ersten Halbjahr 2018 mit über zwei Millionen Quadratmeter Neubaufläche, zeichnet sich für das Gesamtjahr ein neuer Höchstwert ab. Die größte Neubauaktivität im dritten Quartal verzeichnete die Region Münster/Osnabrück mit 102.000 Quadratmeter. Im Jahresranking 2018 führt weiter die Region Östliches Ruhrgebiet mit ca. 320.000 Quadratmeter.

Seit dem Jahr 2014 steigt die Neubauaktivität von Logistikflächen in Deutschland: Im Durchschnitt betrug sie 3,4 Millionen Quadratmeter pro Jahr. Um 2018 das Gesamtvolumen des Vorjahres von 3,8 Millionen Quadratmeter zu erreichen, wäre für das vierte Quartal eine zusätzliche Neubaufläche von ungefähr 610.000 Quadratmeter nötig. „Das erste Halbjahr 2018 hat mit rund 2,3 Millionen Quadratmeter die stärkste Neubauaktivität der letzten vier Jahre verzeichnet. Durch weitere angekündigte Großprojekte, die sich aktuell in der Umsetzung befinden, wird der Gesamtjahreswert überdurchschnittlich hoch ausfallen“, erklärt Kuno Neumeier, Geschäftsführer der Logivest GmbH. Einen leichten Rückgang verzeichnete hingegen der Anteil an Neubauten innerhalb der deutschen Top-Logistikregionen mit aktuell rund 72 Prozent. Im Vergleich dazu lag dieser Anteil in den vorherigen Quartalen bei etwa 80 Prozent.

Top-Region Münster/Osnabrück übertrifft Vorjahresergebnis

Der größte Gewinner des abgelaufenen Quartals nach Neubaufläche ist die Region Münster/Osnabrück: Von den gut 150.000 Quadratmetern entfällt der Großteil mit 102.000 Quadratmetern auf den Bau eines hochautomatisierten Logistik- und Produktionszentrums für einen Küchenmöbelhersteller. Dieser Wert übersteigt bereits das Neubauvolumen der Region von 140.000 Quadratmeter im Gesamtjahr 2017. Ebenfalls erfolgreich war die Region Rhein-Main, die ihren vorläufigen Jahreswert von knapp 200.000 Quadratmeter im dritten Quartal durch eine Flächenentwicklung von 100.000 Quadratmeter ausbaute. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2018 hält nach wie vor die Top-Logistikregion Östliches Ruhrgebiet mit rund 320.000 Quadratmeter die Spitzenposition im Ranking.

Handel beansprucht größte Logistikimmobilienfläche

Hinsichtlich der einzelnen Nutzerbranchen weist der Handel in den ersten drei Quartalen des Jahres mit rund 37 Prozent einen überproportional hohen Anteil bei Neubauflächen auf. 2017 betrug der Anteil noch 33 Prozent. Diese Verschiebung geht zu Lasten der Logistikdienstleister die gegenwärtig nur 30 Prozent an Neubauflächen für sich beanspruchen – verglichen mit 41 Prozent im Gesamtjahr 2017. Im Vorjahresvergleich weist hingegen der Industriesektor mit aktuell 33 Prozent gegenüber 26 Prozent einen sehr hohen Wert auf.