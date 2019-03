NBA: Nowitzki überholt Chamberlain

Der deutsche Basketballspieler Dirk Nowitzki hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA Wilt Chamberlain in der ewigen Scorerliste überholt. Bei der Niederlage der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans erzielte er in der Nacht auf Dienstag (deutscher Zeit) acht Punkte und liegt jetzt bei 31.424 Zählern.

Der 40-Jährige liegt damit im ewigen Scorer-Ranking auf dem sechsten Rang. Vor ihm liegen noch Michael Jordan (32.292), LeBron James (aktuell 32.439), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) und Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Es gilt als wahrscheinlich, dass Nowitzki seine Karriere nach der aktuellen Saison beendet. Zuletzt hatte er allerdings eine Verlängerung seiner Karriere in Aussicht gestellt.