Nations League: Spanien verpasst Kroatien 6:0-Packung

Am zweiten Spieltag der UEFA Nations League hat die Fußball-Nationalmannschaft Spaniens dem Vizeweltmeister Kroatien so richtig eingeschenkt. Die Spanier deklassierten die Kroaten mit einem 6:0-Kantersieg.

In den weiteren Spielen am Dienstag siegte Belgien souverän gegen Island mit 3:0. Bosnien schlägt Österreich mit 1:0. Das gleiche Resultat gab es in der Partie Finnland gegen Estland. Ungarn war gegen Griechenland mit 2:1 erfolgreich. Luxemburg siegt gegen San Marino mit 3:0 und Moldawien und Weißrussland haben sich torlos getrennt.