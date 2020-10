Nations League: Sieg für DFB-Elf

Drittes Spiel, erster Sieg – Deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt in der Ukraine und sichert sich den ersten Dreier in der Uefa Nations League.

In Gruppe 4 der Liga A in der Uefa Nations League hat die DFB-Elf den ersten Dreier eingefahren. Das DFB-Team siegte in der Ukraine knapp mit 2:1.

Ginter und Goretzka trafen vor rund 18.000 Zuschauern in Kiew für die DFB-Auswahl. Malinowski war per Elfer für die Gastgeber erfolgreich.

DFB-Team jetzt Gruppenzweiter

In der DFB-Gruppe führt Spanien nach drei Spieltagen und nach einem 1:0-Sieg gegen die Schweiz mit 7 Punkten die Tabelle in Gruppe 4 an. Die DFB-Elf ist jetzt Gruppen-Zweiter mit fünf Punkten.

Die Ukraine (3 Punkte) und die Schweiz (1 Punkt) folgen auf Rang drei und vier. Am kommenden Dienstag (13. Oktober) spielen Deutschlands Kicker in Köln gegen die Schweizer Auswahl.