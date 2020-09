Nations League live im ZDF

Die ersten beiden Nations-League-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in dieser Saison werden live im ZDF gezeigt.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt an diesem Donnerstag, 3. September um 20.45 Uhr, live aus Stuttgart das Spiel der DFB-Elf in der Gruppenphase der Nations-League-Saison 2020/21 gegen die Auswahl Spaniens.

Deutschland spielt in der Liga A in der Gruppe vier gegen die Schweiz, Spanien und die Ukraine. Auch das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz am kommenden Sonntag, 6. September 2020, wird im Zweiten live übertragen.