Nations League: England erreicht Endrunde

Die Fußball-Nationalmannschaft aus England hat als zweites Team nach Portugal die Endrunde in der UEFA Nations League erreicht. Die Three Lions setzten sich im Wembley-Stadion mit 2:1 gegen Kroatien durch und sicherten sich damit Rang eins in Gruppe 4 der Liga A. Der Vize-Weltmeister aus Kroatien ist nach dem letzten Gruppen-Spieltag Tabellenletzter und steigt wie Deutschland in die B-Liga ab.

Die Endrunde 2019 der UEFA Nations League bestreiten die vier Gruppensieger aus der Liga A. Bei der Endrunden-Auslosung der UEFA Nations League am 3. Dezember werden die beiden Spielpaarungen im Halbfinale festgelegt. In Gruppe 1 bzw. Gruppe 2 der Liga A haben noch Frankreich und Niederlande bzw. Belgien und die Schweiz Chancen auf´s Halbfinale.