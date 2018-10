Nations League: DFB-Team unterliegt in Paris

Das DFB-Team hat in der UEFA Nations League am Dienstagabend in Paris eine unglückliche Auswärtsniederlage bei Weltmeister Frankreich kassiert. Die Équipe Tricolore siegte gegen Deutschland mit 2:1.

Toni Kroos erzielte in der 14. Minute das erste Tor der Partie per Foulelfmeter. Frankreichs Verteidiger Presnel Kimpembe hatte den Ball im Zweikampf mit Leroy Sané beim Versuch zu grätschen mit der Hand berührt, weswegen es Strafstoß gab.

In der 62. Minute gelang Antoine Griezmann der Ausgleich für die Franzosen per Kopf nach Vorlage von Teamkollege Lucas Hernández. In der 80. Miunte erzielte erneut Griezmann den entscheidenden Siegtreffer für Frankreich per Foulelfmeter. Verteidiger Mats Hummels soll Blaise Matuidi im Strafraum gefoult haben.

Während Les Bleus nur noch einen Zähler vom Einzug in die Endrunde der Nations League entfernt ist, kann Deutschland den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft verhindern. Für das DFB-Team geht es am 19. November im Spiel gegen die Niederlande in Gelsenkirchen um den Klassenerhalt.

In Gruppe A1 führt Frankreich aktuell nach drei Spielen die Tabelle mit 7 Punkten an. Zweiter sind die Niederlande mit 3 Punkten bei einem Spiel weniger. Deutschland ist nach drei Spielen Tabellenletzter mit 1 Punkt.