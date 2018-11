Narren feiern Beginn der Karnevalssaison – Auftakt der „5. Jahreszeit“ um 11 Uhr 11: In Deutschlands Karnevals- und Faschingshochburgen haben am heutigen Sonntag die Narren ihre närrische Zeit eingeläutet. Um 11 Uhr 11 sind heute bundesweit Zehntausende in die fünfte Jahreszeit gestartet.

Die Eröffnung des Straßenkarnevals an Altweiberfasnacht wird am Donnerstag, den 28. Februar 2019 gefeiert. Am Aschermittwoch, den 6. März 2019, ist dann alles vorbei.