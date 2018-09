Nahrungsmittelmangel: Zahl der Hungernden nimmt weiter zu

Die Zahl der hungerleidenden Menschen in der Welt nimmt weiter zu. Im Jahr 2017 hatten 821 Millionen Menschen zu wenig zu essen, wie die UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) aktuell berichtet. Damit sei die Zahl der Hungernden zum dritten Mal in Folge gestiegen. 2016 haben weltweit 804 Millionen Menschen, 2015 rund 784 Millionen Menschen unter Nahrungsmittelmangel gelitten.

Anhaltende Instabilität in konfliktbeladenen Regionen, Klimaveränderungen in vielen Regionen der Welt und Wirtschaftskrisen in friedlichen Regionen hätten zum Anstieg der Hungerleidenden beigetragen. Vor allem in Südamerika und den meisten Regionen Afrikas habe sich die Lage verschlimmert.