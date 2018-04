Nahles wird heute wohl SPD-Chefin

Die SPD wählt am heutigen Sonntag, den 22.04.2018, auf einem Sonderparteitag in Wiesbaden eine neue Parteispitze. Wer künftig die Sozialdemokraten führen wird steht noch nicht fest. Sicher ist allerdings, dass die SPD erstmals in ihrer Geschichte nach der Wahl von einer Frau geführt wird.

Beste Chancen werden der Bundestagsfraktionsvorsitzenden Andrea Nahles eingeräumt, die erstmals SPD-Chefin werden will. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Aktuell wird die Partei Olaf Scholz geführt. Der Bundesfinanzminister hatte vor gut drei Monaten nach dem Rücktritt von Martin Schulz das Amt kommissarisch übernommen.