Nahles neue SPD-Chefin

Viele haben es erwartet, jetzt ist es offiziell: Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD. Damit werden die Sozialdemokraten zum ersten Mal in ihrer 155-jährigen Geschichte von einer Frau geführt. Von den mehr als 600 Delegierten stimmten am Sonntag beim Außerordentlichen SPD-Bundesparteitag in Wiesbaden rund zwei Drittel für die 47-jährige Politikerin.

Auf Nahles entfielen 414 von 624 abgegebenen gültigen Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von rund 66 Prozent. Ihre Gegenkandidatin, die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, erhielt 172 Stimmen kam. 38 Delegierte enthielten sich.

In ihrer Vorstellungsrede hatte die neue SPD-Chefin für eine Erneuerung der Partei geworben: „Man kann eine Partei in der Regierung erneuern. Diesen Beweis will ich ab morgen antreten“, sagte sie.