Tennisprofi Rafael Nadal hat das Finale der US Open 2019 gewonnen. Der Spanier triumphierte in New York in einem packenden fast fünfstündigem Match gegen den Russen Daniil Medwedew nach fünf Sätzen mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 und 6:4.

Für Nadal ist es in seiner Tennis-Karriere bereits der vierte US-Open- und der 19. Major-Titel. Dem 33-Jährigen fehlt jetzt nur noch ein Grand-Slam-Titel zum Rekord des Schweizers Roger Federer.