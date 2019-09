Tennisprofi Rafael Nadal steht bei den US Open im Halbfinale. Der Spanier besiegte im Viertelfinale in New York den Argentinier Diego Schwartzman in drei Sätzen mit 6:4, 7:5, 6:2.

Damit steht Nadal zum achten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der US Open. Dort trifft er nun auf den Italiener Matteo Berrettini, der sich im Viertelfinal gegen den Franzosen Gael Monfils durchsetzte.