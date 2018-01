Nach Prügel-Attacke: Eurlings verlässt IOC

Der Niederländer Camiel Eurlings (44) hat sich nach anhaltender Kritik wegen einer Prügel-Attacke aus dem Internationalen Olympischen Komitee zurückgezogen. Er habe sich zu dem Schritt «im Interesse des Sports und der Sportler» entschlossen, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. Der frühere christdemokratische Minister war in die Kritik geraten, nachdem bekannt geworden war, dass er 2015 seine damalige Freundin misshandelt hatte.

Eurlings hatte die Attacke aber in der Öffentlichkeit heruntergespielt. Daraufhin hatten ihm Athleten und Politiker die Unterstützung entzogen und noch vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang am 9. Februar seinen Rücktritt gefordert.

Er habe die Bedeutung des Vorfalls für die Öffentlichkeit unterschätzt, erklärte Eurlings jetzt. Er war seit 2013 Mitglied des IOC. «Die vergangenen Jahre durfte ich als IOC-Mitglied zur Modernisierung beitragen.» Eurlings war der einzige Niederländer im IOC. Das IOC nahm die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. «Wir respektieren diesen Schritt, der im Interesse des IOC, der olympischen Bewegung und aller Beteiligten erfolgte», hieß es in einer Mitteilung.