Nach Merkels Kritik an Trump: „The Donald“ geht auf Deutschland los

Nach dem G7-Gipfel war es noch Kanadas Premier Justin Trudeau, jetzt hat Donald Trump via Twitter Deutschland aufs Korn genommen. Die Attacke folgte kurz nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel die zurückgezogene Zustimmung des US-Präsidenten zur gemeinsamen Erklärung der G7-Staaten kritisierte. Diese Rücknahme per Tweet sei „ernüchternd und ein Stück deprimierend“, sagte die Kanzlerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Jetzt konterte „The Donald“:

„Deutschland zahlt 1% (langsam) des BIP für die NATO, während wir 4% eines viel größeren BIP zahlen. Glaubt irgendjemand, dass das Sinn macht? Wir schützen Europa (was gut ist) mit großen finanziellen Verlusten und werden dann unfair beim Handel ausgenommen. Veränderung kommt!“, twitterte Trump.