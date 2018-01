Nach Kreativpause: Lena Meyer-Landrut arbeitet an neuem Album

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat ihre Kreativpause beendet. Die Arbeiten an ihrem neuen Album liefen bereits «auf Hochtouren», verriet die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag am Rande eines Basketball-Spiels in London. «Mein Ziel ist es, das Album noch in diesem Jahr zu veröffentlichen», sagte Lena.

Die ESC-Gewinnerin von 2010 («Satellite») ist leidenschaftlicher Basketball-Fan und reiste extra für ein Spiel der amerikanischen Profiliga NBA in die britische Hauptstadt. «Ich finde, Basketball ist einfach der schönste Sport, es ist schnell, taktisch und unterhaltsam», schwärmte Lena, die beim Training der Boston Celtics auch den deutschen Nationalspieler Daniel Theis traf.

Nicht nur in London, auch in den USA fiebert die Sängerin, die im vergangenen Jahr sogar bei den NBA-Finals dabei war, regelmäßig am Spielfeldrand mit. «Jedes mal, wenn ich während der Saison in Amerika bin, gehe ich zu Spielen», erzählte Lena. «Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr zählen, bei wie vielen Games ich schon war.»