Nach Giftanschlag: Julia Skripal verlässt Krankenhaus

In Großbritannien ist die bei einem Attentat vergiftete Julia Skripal heute aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 33-Jährige soll an einen sicheren Ort gebracht worden sein.

Ganz gesund ist sie noch nicht, aber gut fünf Wochen nach dem Giftanschlag in Salisbury ist Julia Skripal heute Früh aus der Klinik entlassen worden. Das teilten ihre Ärzte am Dienstag mit. Auch ihr Vater, der ehemalige russisch-britische Doppelagent Sergej Skripal, mache „guten Fortschritt“. Man hoffe, dass auch er das Krankenhaus bald verlassen könne, so die Ärzte.

Skripal und seine Tochter waren Anfang März in der englischen Stadt Salisbury Opfer eines Anschlags mit Nervengift geworden. Dies hatte eine internationale diplomatische Krise ausgelöst. Die britische Regierung warf Russland vor, für den Anschlag verantwortlich zu sein, handfeste Beweise blieb sie aber schuldig.

Skripal, einst Oberst des sowjetischen und später russischen Militärnachrichtendienstes GRU, war zum britischen Geheimdienst übergelaufen und 2004 in Russland deswegen verhaftet worden. 2010 war er begnadigt und zusammen mit drei weiteren westlichen Spionen gegen zehn vom FBI verhaftete russische Spione ausgetauscht worden.