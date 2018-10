Nach Briefbomben-Funden: Trump attackiert Medien

US-Präsident Trump hat den Versand von Briefbomben verurteilt und wirft vor die Spaltung der Gesellschaft zu schüren.

Nach dem Fund von mehreren Briefbomben, die für Kritiker von US-Präsident Donald Trump bestimmt waren, hat dieser die Medien für eine Spaltung der Gesellschaft verantwortlich gemacht. „Ein sehr großer Teil des Ärgers, den wir heute in unserer Gesellschaft sehen, wird durch die absichtlich falsche und ungenaue Berichterstattung der etablierten Medien verursacht, die ich als Fake News bezeichne“, schrieb Trump am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. Die Berichterstattung sei so schlimm und hasserfüllt geworden, dass sie nicht mehr zu beschreiben sei.

Zuletzt waren mögliche Sprengsätze an den Privatwohnsitz von Bill und Hillary Clinton, an die Obamas und weitere Trump-Kritiker gesendet worden. Unter anderem waren der frühere CIA-Direktor John Brennan, Ex-Justizminister Eric Holder und auch der Milliardär George Soros betroffen.

Die Briefbombe an Brennan war an die Büros des US-Nachrichtensenders CNN gesendet worden. Am Donnerstag wurde US-Medienberichten zufolge zudem ein verdächtiges Paket gefunden, welches an den US-Schauspieler Robert De Niro adressiert war, der ebenfalls als Trump-Kritiker gilt.