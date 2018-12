Mutmaßlicher Attentäter von Straßburg getötet

Französische Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter Cherif C. bei einer Razzia in einem Stadtviertel von Straßburg erschossen.

Zwei Tage nach dem Anschlag von Straßburg ist der mutmaßliche Attentäter, Cherif C., offenbar getötet worden. Polizeibeamte hätten ihn bei einer Zugriffsmaßnahme in einem Lagerhaus im Straßburger Stadtteil Meinau erschossen, berichtete der Nachrichtensender „Franceinfo“ am Donnerstagabend unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Cherif C. soll am Dienstagabend in der Nähe des Weihnachtsmarkts im Zentrum der elsässischen Stadt mit einer automatischen Pistole das Feuer eröffnet haben. Zudem soll er mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Während der Tat rief er laut Angaben der Ermittler „Allahu akbar“. Deshalb vermuten die Behörden einen terroristischen Hintergrund.

Drei Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben, eine vierte Person ist hirntot. Etwa ein Dutzend weitere Menschen wurden verletzt, mehrere davon schwer.