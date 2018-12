Mulvaney vorerst neuer Stabschef im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump nominiert Haushaltsdirektor Mulvaney als Interims-Stabschef: Der ultrakonservative Mick Mulvaney soll vorerst Nachfolger von Ex-General John Kelly werden. Der 51-jährige Mulvaney war bislang Chef des Amtes für Haushaltswesen. Der scheidende Stabschef Kelly zieht sich zum Jahresende von dem Posten zurück.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Mick Mulvaney, Direktor des Office of Management & Budget, zum stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses ernannt wird. Er ersetzt General John Kelly, der unserem Land mit Auszeichnung gedient hat. Mick hat in der Administration hervorragende Arbeit geleistet …“, wie Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.