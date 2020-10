München verschärft ab Mittwoch Corona-Regeln

Wegen steigender Corona-Zahlen: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft Bayerns Landeshauptstadt München ab Mittwoch (14.10.2020) die Bestimmungen.

Da die 7-Tages-Inzidenz in der bayerischen Metropole die Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten hat, werden die Corona-Regeln ab Mitte der Woche verschärft.

Die Verschärfungen gelten ab Mittwoch, 14. Oktober 2020 um 0 Uhr und sind zunächst befristet bis zum 27. Oktober um 24 Uhr, teilte die Stadt mit.

Was ist in München ab Mittwoch zu beachten?

Es gilt ein Alkohol-Ausschankverbot in der Gastronomie ab 22 Uhr im gesamten Stadtgebiet und an allen Tagen. Von Freitagabend bis Sonntagfrüh gilt ein Alkoholverbot zum Außer-Haus-Verkauf ab 21 Uhr und zum Konsum im öffentlichen Raum ab 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages an den bekannten Hotspots (Baldeplatz, Gärtnerplatz, Gerner Brücke, Wedekindplatz sowie an den Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke).

Zudem gilt wieder eine Maskenpflicht in Teilen der Münchener Innenstadt von 9 bis 23 Uhr: In der Fußgängerzone, einschließlich Schützenstraße, Stachus und Marienplatz sowie der Sendlinger Straße mit Sendlinger-Tor-Platz) und auf dem Viktualienmarkt und den Gehwegen im Tal.

Es gelten ab Mittwoch auch wieder Kontaktbeschränkungen. Generell sind Treffen – egal ob im privaten, im öffentlichen Raum oder an einem Lokaltisch – ab Mittwoch nur noch in Gruppen von bis zu 5 Personen oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands gestattet.

Zudem wird die Teilnehmerzahl für private Feiern und Versammlungen beschränkt. Diese sind nur mit bis zu 25 Teilnehmenden in geschlossenen Räumen oder bis zu 50 Teilnehmenden unter freiem Himmel gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen vorlegen kann.