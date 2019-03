München: Hernández am Knie operiert

Lucas Hernández, 80-Millionen-Einkauf des FC Bayern München, wurde gestern erfolgreich an seinem rechten Knie operiert. Die OP des 23-jährigen Weltmeisters sei „sehr, sehr gut verlaufen, so wie sich das unsere Ärzte vorgestellt haben“, sagte Bayern-Coach Niko Kovac im FCBayern.TV.

Der Franzose werde „die Reha hier in München in Absprache mit Atlético machen … und zum 1. Spieltag sollte er fit sein“, so Kovac weiter. Die Verpflichtung von Hernández wurde am gestrigen Mittwoch von den Münchnern bekanntgegeben. Der Verteidiger steht ab 1. Juli für zunächst fünf Jahre beim Rekordmeister unter Vertrag.