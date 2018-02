München erneut Deutschlands Stau-Hauptstadt

In keiner anderen Stadt in Deutschland stehen Autofahrer so lange im Stau wie in München. Autofahrer verbrachten in der bayernischen Landeshauptstadt im vergangenen Jahr im Schnitt 51 Stunden im Stau, so eine Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix. München liegt damit zum zweiten Mal in Folge an der Spitze der staureichsten Städte in Deutschland.

Laut den Berechnungen von Inrix entstanden in München dadurch Kosten in Höhe von 2.983 Euro pro Fahrer im Jahr, auf die Stadt gerechnet summiert sich der Betrag auf 2,9 Milliarden Euro. Eine Ursache für den Anstieg ist die relativ hohe Anzahl von Baustellen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten, wie zum Beispiel am Sendlinger Tor und am Thomas-Wimmer-Ring.

Hamburg, Berlin und Stuttgart folgen auf den Plätzen. Hamburg und Berlin verzeichnen den deutlichsten Anstieg, beide Städte liegen mit je 44 Stunden pro Fahrer und Jahr im Stau nun auf den Plätzen zwei und drei. In Stuttgart blieb die Zeit, die Autofahrer im Stau verbrachten, gleich, sie lag auch 2017 bei 44 Stunden pro Fahrer.