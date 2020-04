München bleibt 2021 EM-Spielort

München bleibt auch 2021 Spielort der verlegten Fußball-EM. Alle Tickets der Uefa Euro 2020 behalten auch im kommenden Jahr ihre Gültigkeit.

Der Stadtrat der bayerischen Landeshauptstadt hat heute beschlossen, dass die vier Spiele der Fußball-Europameisterschaft, die im Juni und Juli 2020 hätten stattfinden sollen, im Juni und Juli 2021 auch in München ausgetragen werden sollen.

Im ersten Gruppenspiel spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in München gegen den Weltmeister Frankreich, im zweiten gegen Europameister Portugal. Der Gegner des dritten Vorrundenspiels wird erst noch in einer Playoff-Runde ermittelt. Auch das geplante Viertelfinale findet in München statt.