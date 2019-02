München bewirbt sich um CL-Finale 2021

Das Finale in der UEFA Champions League (CL) zählt zu den größten Sportereignissen der Welt. Im Sommer 2021 könnte das Endspiel in der Königsklasse wieder in München stattfinden. Die Vollversammlung des Stadtrats hat heute eine Bewerbung für das Finale im Jahr 2021 beschlossen.

Die Entscheidung wo der Austragungsort des Champions-League-Finales 2021 sein wird, fällt die UEFA Ende Mai. Sollten München und die Allianz Arena wie bereits 2012 den Zuschlag erhalten, wird es auch wieder ein mehrtägiges „Champions Festival“ mit Unterhaltungsprogramm geben, das laut Stadtratsvorlage im Olympiapark stattfinden soll.