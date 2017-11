MTV Awards: Shawn Mendes räumt ab, Swift geht leer aus

Der kanadische Popsänger Shawn Mendes war bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards am Sonntag in London mit vier Auszeichnungen der große Abräumer. Der 19-jährige Sänger wurde in der Wembley-Arena unter anderem als bester Künstler, für den besten Song und mit dem Preis für die größten Fans ausgezeichnet. Rita Ora moderierte die Show vor begeisterten Musikfans.

Rapper Eminem gewann in der Kategorie „bester Hip Hop Künstler“. David Guetta erhielt die Auszeichnung als bester Electronic-Künstler. Kendrick Lamar setzte sich mit dem besten Video durch. Ed Sheeran gewann für den besten Live-Auftritt und Coldplay wurde in der Kategorie „Best Rock“ ausgezeichnet.

US-Popstar Taylor Swift war in gut einem halben Dutzend Kategorien nominiert, ging aber überraschend leer aus. Auch Katy Perry konnten keinen der begehrten Preise abräumen.