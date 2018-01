Mourinho-Vertrag bei ManU verlängert

Fußballfans von Manchester United können sich freuen. Startrainer Jose Mourinho hat seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister verlängert. Der Portugiese hat mit ManU seinen laufenden Vertrag vorzeitig bis ins Jahr 2020 verlängert – zuzüglich einer Option auf ein weiteres Jahr bei dem Top-Klub. Der aktuell Tabellenzweite in der Premier League machte keine Angaben, was die Tinte unter der Vertragsverlängerung kostet.

Mourinho sagte in einem Statement auf der Vereins-Webseite, dass er mit der Vertragsunterzeichnung wirklich glücklich sei. „“Ich unterschreibe keine Verträge, wenn ich nicht glücklich bin. Darüber hinaus ist meine Beziehung zu den Spielern sehr gut“, so der 55-Jährige. Mourinho hatte zu Beginn der vergangenen Saison den Posten als Cheftrainer in Old Trafford übernommen und den Ligacup und Europa League gewonnen.