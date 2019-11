Das Gemälde „Charing Cross Bridge“ des französischen Malers Claude Monet ist in New York für einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe versteigert worden. Dies teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit.

Das Werk des Künstlers habe ein Liebhaber für 27,6 Millionen Dollar – umgerechnet rund 25 Millionen Euro – ersteigert, wie das Auktionshaus mitteilte. Monet erschuf das Kunstwerk 1903. Das Bild zeigt in London eine Brücke im Nebel.