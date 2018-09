Relaxen, alle Fünfe mal gerade sein lassen: US-Musiker Moby zeigt auf Instagram wie´s geht. Ein Bild des Sängers zeigt ihn in einem nur mit einem Teppich ausgestatteten Raum entspannt auf dem Boden liegen, links und rechts von ihm eine Gitarre.

Dazu schreibt der 53-Jährige: „Ich bin so ein Klischee. Kalifornischer Veganer, nüchterner Meditierender, der in der Sonne mit seinen Akustikgitarren liegt. Alles was fehlt sind Haare. #KahlköpfigerHippie.“