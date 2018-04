Mittelfranken: Frau von Maibaum-Spitze erschlagen

In Wettelsheim im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist am Montag eine Frau beim Aufstellen eines Maibaums ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr, als beim Aufrichten des Baumes plötzlich die Spitze abbrach, teilte die Polizei mit.

Von der herunterfallenden Baumspitze wurden eine 29-jährige Frau am Kopf und ein 10-jähriger Junge im Brustbereich getroffen. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation durch einen Notarzt noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.