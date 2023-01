Älteste Frau der Welt stirbt mit 118 Jahren in Frankreich: Laut Medienberichten starb die französische Ordensschwester Andre – mit bürgerlichem Namen Lucile Randon – in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Altersheim für pflegebedürftige ältere Menschen im südfranzösischen Toulon. In rund drei Wochen wäre die Ordensschwester 119 Jahre alt geworden.