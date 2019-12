Minimalkonsens beim Weltklimagipfel

In Madrid ist am Sonntag der Weltklimagipfel in Madrid zu Ende gegangen. Die Staaten haben sich bei der Weltklimakonferenz nach mehrstündiger Verlängerung – der UN-Klimagipfel hätte eigentlich am Freitag enden sollen – auf einen Minimalkonsens geeinigt.

Die gemeinsame Abschlusserklärung fordert die fast 200 Länder lediglich dazu auf ihre Klimaschutzziele zu verschärfen. Wichtige Punkte blieben allerdings ausgeklammert und wurden bis zum nächsten Klimagipfel in Glasgow 2020 weitergeschoben.

Gescheitert ist die Konferenz dagegen mit ihrem zentralen Vorhaben, dem Emissionshandel. Über den Handel mit Verschmutzungsrechten zwischen einzelnen Staaten konnten sich die Delegierten bei Klimaschutzgipfel gar nicht einigen.