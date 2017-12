Millionenglück für Böblinger Lottospieler zum Jahreswechsel

Was für ein Jahresabschluss für einen Lottospieler aus Böblingen: Bei der letzten Eurojackpot-Ziehung 2017 erzielte er einen Gewinn von 1,66 Millionen Euro. Um ein Haar wären es 35 Millionen Euro geworden, wie Lotto News mitteilte.

Der Böblinger verzeichnete für die Eurojackpot-Ziehung am Freitag (29. Dezember) die fünf Gewinnzahlen 16, 30, 33, 40 und 43. Auch eine der beiden Zusatzzahlen der europäischen Lotterie stand auf seiner Spielquittung. Zum ganz großen Glück fehlte lediglich die zweite Zusatzzahl. So muss sich der Gewinner statt mit einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe mit einem Treffer im einstelligen Millionenbereich begnügen. Die Quote mit genau 1.664.701,80 Euro fiel dafür sehr ansehnlich aus, weil es europaweit keinen weiteren Treffer in dieser Gewinnklasse gab. Die gesamte Summe wird steuerfrei ausgezahlt.

Der Böblinger gab seinen Spielschein im Internet ab. Damit ist er der Lottogesellschaft bekannt. Um die Auszahlung seines Gewinns muss sich der Mann somit nicht sorgen. Sein Konto wir nun in den ersten Tagen des neuen Jahres einen Höhenflug von 1,66 Millionen Euro erleben. Übrigens: Sein Spieleinsatz zum Millionenglück lag bei 12 Euro.