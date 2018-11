Millionen-Jackpot in Österreich geknackt

Die Spannung hat ein Ende: Der erste Lotto-Siebenfach-Jackpot in Österreich wurde bei der gestrigen Mittwochs-Ziehung (21.11.2018) geknackt und hat einen neuen Lotto-Millionär der Superlative. Die Summe von fast 15 Millionen Euro geht an einen einen Spieler aus dem Waldviertel, teilten die Österreichischen Lotterien in Wien mit. Das ist ein Rekordgewinn im Spiel 6 aus 45: Die höchste Lotto Gewinnsumme im Sechserrang und zugleich ein neuer Rekord-Sechser.

Der erste Siebenfach-Jackpot in der 32-jährigen österreichischen Lotto-Geschichte bringt exakt 14.926.157,30 Euro. Diesen bislang höchsten Lotto-Sechser erzielte der Glückspilz mit einem sogenannten Quick-Tipp. Der Gewinner hatte für die Ausspielung beim Mittwochslotto gerademal 10 Euro für den Lottoschein hingeblättert.