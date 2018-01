Millionen-Glück für 105 Lotto-Tipper

In Deutschland nutzen gut 24 Millionen Menschen die Glücksspielangebote des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB). Über alle Spielarten konnten die staatlichen Lotteriegesellschaften im vergangenen Jahr 2017 rund 3,5 Milliarden Euro als Gewinne an die Spieler auszahlen. Dabei gab es 948 Großgewinne über 100.000 Euro und sogar 105 Gewinne in Millionenhöhe, wie Lotto News berichtet. Das waren sieben Millionengewinner weniger im Jahr davor.

Mit Lotto 6aus49 wurden 48 Spielerinnen und Spieler zu Millionären, 22 durch die Zusatzlotterie Spiel 77, neun mit der GlücksSpirale, 14 durch den Eurojackpot, jeweils vier mit BINGO oder der Silvester-Millionen und zwei weitere durch regionale Sonderauslosungen. KENO konnte einen Millionär melden. Ein weiterer Millionär hatte bei der Fußballwette TOTO richtig getippt: Mit einem Gewinn von 1,1 Millionen Euro hatte TOTO die höchste Gewinnquote seit Bestehen der Ergebniswette.

In fast jedem Bundesland konnte der DLTB einen neuen Millionär küren, außer im Saarland und in Sachsen. Dabei haben sich die Baden-Württemberger mit 21 Millionären den ersten Platz in der Millionärsstatistik des DLTB gesichert, eng gefolgt von 20 neuen Millionären aus Nordrhein-Westfalen, 13 aus Bayern und 12 aus Niedersachsen.