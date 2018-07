Trump entschädigt US-Farmer – Milliarden-Hilfe im Handelsstreit für Bauern in den USA.

US-Präsident Donald Trump will Landwirte in den USA entschädigen, wenn sie durch den Zollstreit mit China Einnahmeverluste haben. Dafür hat das Landwirtschaftsministerium in Washington Soforthilfen im Umfang von zwölf Milliarden Dollar angekündigt um die Folgen des Handelsstreits mit Peking abzufedern.

„Agrarminister Sonny Perdue hat heute bekannt gegeben, dass die US-Regierung verschiedene Maßnahmen ergreifen wird, um Landwirten als Reaktion durch ungerechtfertigte Vergeltungsmaßnahmen im Handelsstreit zu helfen“, twitterte das US-Agrarministerium.