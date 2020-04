Milliarden Masken pro Jahr nötig

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet damit, dass in Deutschland in der Corona-Krise Milliarden von Schutzmasken benötigt werden – jährlich.

„Wenn wir allen Menschen in Deutschland das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Mundschutz ermöglichen möchten, brauchen wir zwischen acht und zwölf Milliarden Masken pro Jahr.“

Das sagte der CDU-Politiker in einem Interview, dass in der „Bild am Sonntag“ zu finden ist. Wenn ein beträchtlicher Teil davon in Deutschland hergestellt werde, „haben wir viel erreicht“, so Altmaier weiter.