Milliarden krimineller Gelder in Immobilien investiert

Deutscher Immobilienmarkt zunehmend Ziel von milliardenschwerer Geldwäsche.

Am deutschen Immobilienmarkt werden jährlich Milliarden investiert, deren Herkunft unklar ist. Laut einer Studie von Transparency International dürften jedes Jahr mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten aus Deutschland und der ganzen Welt gewaschen werden. Nach Schätzungen werden 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögenswerte in Immobilien investiert. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland“ der Antikorruptionsorganisation.

„Für uns ist klar: Es gibt ein massives Problem mit Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland. Die geltenden Gesetze und die Ausstattung der Ermittlungsbehörden stehen auch angesichts der Grenzenlosigkeit internationaler Finanzströme in keinem Verhältnis dazu“, sagt die deutsche Transparency-Chefin Edda Müller.

Das 2017 eingeführte Transparenzregister der wahren wirtschaftlichen Eigentümer reiche nicht aus, um tatsächliche Transparenz herzustellen. Die Antikorruptionsorganisation fordert deshalb ein Transparenzregister, das seinen Namen verdient. Zudem müsse die bereits beschlossene Digitalisierung und Zentralisierung der Grundbücher durch die Bundesländer rasch umgesetzt werden. „Das zentrale Grundbuch muss öffentlich gemacht werden, um eine Prüfung von Eigentümern zu ermöglichen und so Geldwäscher abzuschrecken“, fordert der Autor der Studie, Markus Henn.

Desweiteren könne das im vergangenen Jahr reformierte Recht der Vermögensabschöpfung kann eine starke Waffe im Kampf gegen das Einschleusen krimineller Gelder sein. Bislang geschieht dies nicht ausreichend, wie eine aktuelle Umfrage von Transparency Deutschland zeigt – auch weil dafür Gerichte, Staatsanwaltschaften und Polizei besser ausgestattet werden müssten. Auch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) müsse besser ausgestattet werden, um die Verdachtsmeldungen effektiv auswerten und darüber hinaus strukturelle Datenanalysen auch zu internationalen Geldwäschefällen durchführen zu können.