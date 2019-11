Milliarden für E-Mobilität

Nach Autogipfel – Bundesregierung und die Autobranche wollen die E-Mobilität weiter gemeinsam voranteiben. Der Bund wird dafür in den nächsten Jahren Milliarden in die Lade-Infrastruktur und in die Förderung von E-Autos pumpen.

Der sogenannte „Umweltbonus“ zum Kauf von E-Autos soll noch in diesem Monat verlängert und erhöht werden. Der Zuschuss soll bis 2025 gewährt werden, fünf Jahre länger als bisher geplant. Zudem soll er um 50 Prozent bei Fahrzeugen bis 40.000 Euro Nettolistenpreis und darüber hinaus bis zu einer Grenze von 65.000 Euro Nettolistenpreis um 25 Prozent steigen.

Die Verlängerung und Erhöhung der Förderung soll 650.000 bis 700.000 E-Autos mehr auf die Straßen bringen. Bund und Autoindustrie wollen wie bisher sich paritätisch daran beteiligen – also jeweils zur Hälfte die Kosten übernehmen.

In den nächsten zwei Jahren sollen außerdem 50.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet werden. Die Automobilwirtschaft werde bis 2022 rund 15.000 öffentliche Ladepunkte beisteuern. Bis 2030 soll es bundesweit eine Million Ladestationen geben.