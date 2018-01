Milliarden-Auftrag für Airbus: Emirates bestellt 36 A380

Milliardenauftrag für Airbus – Emirates bestellt 36 A380 Maschinen: Die Zukunft für den größten Passagierflieger der Welt, den Airbus A380, scheint gesichert. Die in Dubai ansässige arabische Fluggesellschaft Emirates Airline hat mit Airbus eine Vereinbarung für den Erwerb von drei Dutzend A380-Flugzeuge unterzeichnet, teilte der Flugzeugbauer mit.

Die Vereinbarung sieht zunächst die Lieferung von zwanzig A380 und eine Option für weitere 16 Flugzeuge vor. Die Auslieferung der Flieger soll im Jahr 2020 beginnen, wie der Konzern weiter mitteilte. Der Bestellwert für die insgesamt 36 Maschinen liegt nach dem aktuellen Listenpreis bei 16 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 13 Milliarden Euro.

„Dieser neue Auftrag unterstreicht das Engagement von Airbus, den A380 mindestens noch zehn Jahre zu produzieren. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass weitere Aufträge dem Beispiel von Emirates folgen werden“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers, Airbus Commercial Aircraft.

Zuletzt hatte Airbus die Zukunft des Großraumfliegers nach zehn Jahren in Frage gestellt. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen keinen einzigen Auftrag für den A380 bekommen.

Der A380 ist das größte Flugzeug der Welt. Bis heute haben bereits über 200 Millionen Passagiere die einmalige Erfahrung genossen, an Bord eines A380 zu fliegen. Alle zwei Minuten startet oder landet ein A380 an einem der 240 Flughäfen der Welt. Bis heute wurden 222 des Flugzeugtyps an 13 Fluglinien ausgeliefert. Der A380 fliegt non-stop über 8.200 nautische Meilen (15.200 Kilometer) und bietet Platz für 575 Passagiere in vier Klassen.