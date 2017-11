Millennium Tower in Wien mit neuem Besitzer

Art-Invest Real Estate hat die Landmark-Büroimmobilie Millennium Tower am Handelskai 94-96 in Wien erworben und damit das erste Investment in Österreich unternommen. Das Gebäude war bis 2014 mit einer Höhe von 202 Metern und 50 Stockwerken das höchste Bürogebäude Österreichs und verfügt über rund 40.000 Quadratmeter Gewerbemietfläche. Der Ankauf erfolgte für einen Spezialfonds, den Art-Invest für die Rheinischen Versorgungskassen aufgelegt hat.

Die Verkäufer der Immobilie sind CC Real und ein von Morgan Stanley gemanagter Immobilienfonds. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Millennium Tower ist fester Bestandteil der Wiener Skyline und besticht durch seine strategisch günstige Lage an dem Verkehrsknotenpunkt Handelskai mit eigenem Bahnanschluss im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau. Der Millennium Tower überzeugt mit einem einzigartigen Hochhausblick auf Wien und flexiblen Grundrissen von bis zu 900 m² pro Stockwerk. Den Mietern steht mit dem Shopping- und Entertainment-Center Millennium City ein umfassendes Angebot an Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft zur Verfügung.