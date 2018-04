Militärschlag gegen Assad: Westmächte greifen Syrien an

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht Ziele in Syrien angegriffen. Gut eine Woche nach dem mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in der Stadt Duma, hat US-Präsident Donald Trump damit seine Drohung wahrgemacht und mit seinen beiden Verbündeten in einer begrenzten Aktion Vergeltung ausgeübt. Die drei Westmächte machen das Regime des syrischen Machthabers Assad für den Einsatz chemischer Waffen verantwortlich.

Die zielgerichtete Angriffswelle auf syrische Forschungs- und Militäreinrichtungen ist mittlerweile wieder beendet. Russland sei über die Intervention informiert worden. Ziele in der Nähe von russischen Militärstandorten wurden nicht bombardiert. Weitere Luftangriffe seien aktuell nicht geplant.

London und Paris bestätigten ihre Teilnahme an den Raketen-Angriffen. „Eine rote Linie wurde überschritten“, twitterte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Der Gebrauch chemischer Waffen könne nicht toleriert werden.

Syriens Verbündeter Russland reagierte indes empört über den Militärschlag. Die Angriffe würden gegen internationales Recht verstoßen. Moskau drohte mit Konsequenzen. Wie diese aussehen werden ist zur Stunde noch unklar.