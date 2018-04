Milder Winter drückt Heizkosten

Deutschlands Haushalte profitieren von insgesamt milden Wintermonaten: Im vergangenen Winter ist der Heizbedarf in Deutschland gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken – besonders die Monate Oktober und Januar waren vergleichsweise mild, so das Verbraucherportal Verivox. Ein Musterhaushalt in einem Einfamilienhaus musste von Anfang Oktober 2017 bis Ende März 2018 dennoch rund 3 Prozent weniger Heizenergie aufwenden.

Zum Ausklang der Heizperiode zeigte der Winter dann noch einmal klare Kante. Im Februar bestimmte Dauerfrost die Wetterlage und machte ihn zu dem kältesten seit 2012. Auch der März war vergleichsweise kalt.