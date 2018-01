Mike Singer zum 18. auf Platz 1 der Album-Charts

Vor wenigen Tagen wurde er 18 Jahre alt, das Geburtstagsgeschenk machte er sich nun selbst: Mike Singer hat mit seinem neuen Album «Deja Vu» die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts übernommen. Schon das Vorgängeralbum «Karma» war im Februar auf Platz eins gestürmt.

Florian Silbereisens Band Klubbb3 rutscht mit «Wir werden immer mehr!» auf den zweiten Platz ab, wie GfK Entertainment am Freitag weiter mitteilte. Ed Sheeran, zuletzt Sechster, kehrt mit seinem Album «÷» (sprich: Divide) als Dritter in die Spitzengruppe zurück. Helene Fischer («Helene Fischer») folgt auf der Vier vor Fall Out Boy, die ihr neues Album «Mania» auf der Fünf platzieren können.

Die Single-Charts führt weiterhin Ed Sheeran («Perfect») vor Bausa («Was du Liebe nennst») an. Bester Neuzugang ist Drake («God’s Plan») auf Platz 18.